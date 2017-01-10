Спасатели готовятся встретить непогоду на трассе Селихино — Николаевск

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю отправилась в Ульчский район на трассу Селихино — Николаевск. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части будут круглосуточно дежурить на сложных участках дороги. Меры приняли из-за прогнозируемого циклона.

В арсенале спасателей есть специальное оборудование, а также мобильный пункт обогрева, который развернут для помощи автомобилистам, застрявшим на трассе во время метели. Как сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, все структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

По информации пресс-службы ведомства, в муниципальных районах, которые попадут под власть циклона, сформировали оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Они будут следить за обстановкой на территории.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае в ближайшие два дня ожидается заметное ухудшение погоды. На севере региона — в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Николаевском и имени Полины Осипенко районах — пройдёт снег, местами очень сильный. На некоторых территориях будет метель, а 12 января порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду.

Спасатели просят автомобилистов на время действия циклона по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Если сделать этого нельзя, сотрудники МЧС рекомендуют тщательно подготовиться к выезду: взять запас продуктов, воды, топлива, тёплые вещи, фонарик, спички.