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"Путинскую" пенсию жителям Хабаровского края выплатят вовремя

"Путинскую" пенсию жителям Хабаровского края выплатят вовремя
Деньги начнут раздавать 13 января
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей произведут в срок. Раздача «путинской» пенсии, согласно официальным документам, должна начаться 13 января.

«Сроки единые для всей страны, и мы их соблюдаем. Те, кому начисляют пенсию на банковский счёт, получат выплату в первые дни срока, с 13 января. Тем, кто получает пенсию по почте, её доставят не в первые дни, но тоже до окончания срока — до 28 января, ввиду того, что доставлять деньги будут почтальоны. Соблюдение сроков контролируется, задача жёстко поставлена, так что всё доставят вовремя», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по краю Юрий Колмыков.

Ранее агентство писало, что в Хабаровском крае «путинскую» пенсию получат 185 тысяч человек. Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Чтобы получить деньги, дополнительно обращаться в отделение Пенсионного фонда России или подавать заявление не требуется. Эту информацию решили в своих преступных целях использовать аферисты. Мошенники звонят доверчивым людям и говорят, что деньги будут перечислять на банковскую карту, но им нужно знать реквизиты.

 
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