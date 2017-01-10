Разовые посещения в хабаровском открытом бассейне отменять не намерены

В Хабаровске в открытом плавательном бассейне пока не собираются сокращать количество часов, в которые будут доступны разовые посещения. Слух об этом опроверг инвестор учреждения Сергей Донских.

«Со следующей недели мы начинаем работать с 7-00 до 23-00 в будние дни, в выходные работаем с 9-00 до 21-00. Разовые посещения сохраняются!», — написал на своей странице в Facebook Сергей Донских (пунктуация автора сохранена — прим. ред.).





Ситуацию объяснил специалист по PR учреждения Александр Головко. Он предположил, что сотрудники могли неверно истолковать информацию и заговорили об отмене разовых посещений, однако эта информация является не более чем слухом.

«Рассматривалось несколько вариантов работы бассейна, в том числе этот. Так получилось, что кто-то кому-то сказал, и слух пошёл по социальным сетям. Поэтому для того, чтобы как-то погасить это, мы написали в наших аккаунтах, что разовые посещения сохранятся, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Головко.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники открытого бассейна рассказали о намерении сократить часы разовых посещений — с 9 до 11 утра, в остальное время вход будет по абонементам. Хабаровчане создали петицию против таких нововведений. Сотрудник учреждения также рассказал, что сейчас в учреждении устанавливают турникеты, а затем около полутора недель персонал будет учить посетителей пользоваться новой техникой.

«Через турникеты вход будет и по абонементам, и по картам для разовых посещений, которые после плавания нужно будет сдать», — добавил Александр Головко.