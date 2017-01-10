Хабаровчанин поживился в чужом гараже надувной лодкой и бензокосой

Награбленное он успел продать до того, как его нашли полицейские

В дальневосточной столице 22-летний парень рискует получить судимость за кражу. Его подозревают в хищении чужого имущества из гаража. Добычей злоумышленника стали надувная лодка и бензокоса.

Правоохранители установили, что похититель незаконно проник на территорию частного домовладения, когда хозяев там не было, и украл из гаража чужие вещи стоимостью в 30 тысяч рублей. На следующий день потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В ходе допроса следователи установили лиц, которым задержанный продал чужое имущество.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, до избрания меры пресечения судом парня отправили в изолятор временного содержания. Сейчас стражи правопорядка проверяют, был ли подозреваемый причастен к другим кражам в краевом центре.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях краж. Так, жительница краевой столицы похитила у своего знакомого ноутбук, деньги и джинсы. Знакомые в компании распивали спиртные напитки в квартире заявителя. Когда гости ушли, потерпевший обнаружил пропажу своих вещей. Одна из участниц застолья написала явку с повинной, а у неё дома, на улице Архангельской, сотрудники полиции нашли одежду заявителя. Другой хабаровчанин украл со склада бинокли и фонари. Злоумышленник взломал дверь помещения, понадеявшись разжиться чем-то ценным.