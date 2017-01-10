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Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте

Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте
В регионе началась вакцинация от энцефалита
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае с 9 января началась вторая стадия вакцинации населения от клещевого энцефалита. В поликлиники региона уже поступило необходимое количество препаратов. Медики просят жителей позаботиться о прививке заранее и не ждать весны.

«Первые присасывания клещей возможны уже в марте, поэтому до 15 февраля медицинские организации должны использовать весь поставленный объём вакцины для выполнения плана. Просим граждан позаботиться о своём здоровье и получить первичную или очередную прививку», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

По прогнозам представителей Роспотребнадзора, весна в Хабаровском крае будет ранней, клещи пробудятся раньше, поэтому с прививкой затягивать не стоит.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году прививки против опасного вируса получили больше 100 тысяч жителей края. Вся вакцина отечественного производства. На её приобретение из краевого бюджета выделили около 70 миллионов рублей. Первое появление клеща, заражённого энцефалитом, в 2016 году зафиксировали в апреле. Насекомое сняли с хабаровчанина после того, как он прогулялся в районе посёлка имени Горького, входящего в границы города. Случаи укуса клещей зарегистрировали на территории региона в конце марта.

 
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