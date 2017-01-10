Директор леспромпредприятия пойдёт под суд за мошенничество

В Хабаровском крае директору одного из лесопромышленных предприятий Верхнебуреинского района грозит срок за мошенничество. Мужчина предоставил для оплаты подложные финансовые документы и с их помощью получил 630 тысяч рублей.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции задержали 59-летнего руководителя лесопромышленного предприятия. Выяснилось, что он приказал подготовить счёт-фактуру для оплаты строительных материалов, инструментов и комплектующих запчастей для оборудования. Позже директор отдал документы в расчётный отдел предприятия, однако имущество так и не приобрёл. Выделенные 630 тысяч мужчина присвоил себе.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело, директору лесопромышленного предприятия грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о случаях незаконного присвоения денег. В Хабаровском крае директора строительной фирмы ООО «Берег» обвиняют в хищении двух миллионов рублей. Предприятие получило деньги из регионального бюджета на ремонт котельной и не выполнило работы. Директор компании умышленно не заасфальтировал дорожки и тротуары котельной, не обустроил пожарные щиты. В фиктивных документах он указал, что всё сделано.

В другом случае индивидуальный предприниматель в дальневосточной столице получил стопроцентную предоплату в размере 250 тысяч рублей, но работы выполнять не стал, а деньги потратил на личные нужды.