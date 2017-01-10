В Хабаровске павильоны четырёх остановок отодвинут от проезжей части

В дальневосточной столице павильоны четырёх остановочных площадок общественного транспорта переместят в сторону от края проезжей части. Такого решения добилась прокуратура Железнодорожного района Хабаровска. Исполнить требование должна городская администрация.

Нарушения выявили сотрудники надзорного органа, когда проверяли соблюдение закона в сфере безопасности дорожного движения. Они установили, что в нарушение действующего законодательства администрация Хабаровска не обеспечила расстояние больше трёх метров от проезжей части до края павильонов четырёх остановочных площадок общественного транспорта. К требующим изменения отнесены «Железнодорожный вокзал» — по улице Ленинградской и по Амурскому бульвару, «Железнодорожная больница» — в районе дома 40/1 по улице Воронежской и «Кафедральный собор» — по улице Ленинградской. А на остановке «Железнодорожная больница» в районе дома 49/3 по улице Воронежской автопавильона вообще нет.

Чтобы исправить ситуацию, сотрудники надзорного органа обратились в суд с исковым заявлением. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, администрацию краевой столицы обязали устранить нарушения. Решение в законную силу ещё не вступило.