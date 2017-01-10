Хабаровский край ждёт вторая волна гриппа и ОРВИ

После окончания новогодних праздников в Хабаровском крае стабилизировалось ситуация с заболеваемостью людей гриппом и ОРВИ. Однако, по словам медиков, жителям региона в середине января стоит ждать второй вирусной волны.

«По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предновогодней неделей снизились на 30 процентов. Мы связываем это с тем, что во время праздников были разобщены коллективы, были каникулы, поэтому нельзя говорить о том, что ситуация нормализовалась и можно расслабиться. Роспотребнадзор прогнозировал, что эпидемиологическая обстановка ухудшится с середины января», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Во всех муниципальных образованиях, за исключением Бикинского района, заболеваемость ниже эпидемического порога. Однако в праздничные дни медики лабораторно подтвердили 52 случая вируса гриппа А(H3N2).

В медицинских учреждениях по-прежнему действует масочный режим, в больницах продолжается карантин. Эти меры не отменят, пока не стабилизируется эпидемическая обстановка в крае. Сейчас же медики рекомендуют носить маску и обращаться за медицинской помощью в первый день заболевания, поскольку на третьи сутки могут начаться осложнения.