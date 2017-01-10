В Комсомольске НПЗ и "Газпром" ответили за вредные выбросы

В Комсомольске-на-Амуре природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности нефтеперерабатывающий завод. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», предприятие уличили в выбросах вредных веществ. В 2015 и 2016 годах сотрудники не проконтролировали предельно допустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха на трёх источниках. Это произошло из-за отсутствия оборудованных пробоотборных площадок. В результате жители города страдали от едкого запаха газа.

Проверка показала, что у ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» есть разрешение на выбросы вредных и загрязняющих веществ в окружающую среду. Согласно нормам, предприятие обязано один раз в год производить инструментальный контроль нормативов ПДВ в атмосферном воздухе на девяти источниках выбросов. Однако на трёх из них руководство этого не делало.

Похожие нарушения выявили также в Комсомольском филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Предприятие нарушило план-график контроля предельно допустимых выбросов в 2015 году — не следило за содержанием одорантов на двенадцати источниках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» за выявленные нарушения наложили штраф в размере 80 тысяч рублей. Филиал «Газпрома» и должностное лицо предприятия также признали виновными в административном правонарушении. Работникам вынесли предупреждения.