В Хабаровске мусорные баки стали средством мести за "грубую" парковку

Оригинальный способ напомнить автолюбителям о корректной парковке своих транспортных средств воплотили в жизнь неизвестные хабаровчане. В микрорайоне Строитель они огородили иномарку, оставленную у шлагбаума на въезде во двор, контейнерами с мусором.

Баки с твёрдыми бытовыми отходами сняли с расположенной там же площадки. Теперь, чтобы выехать со двора, владельцу машины придётся либо демонтировать шлагбаум, либо вернуть ёмкости с мусором на место.

Креативное решение анонимных «народных мстителей» уже стало предметом обсуждений в социальных сетях. Некоторые хабаровчане предполагают, что автолюбителю таким образом отомстил водитель мусоровоза и сотрудники управляющей организации, который не смог подъехать к площадке с контейнерами.





«ну я думаю рабочим было не лень, так как все равно они их выьаскивали из за авто чтобы вытряхнуть. А обратно уже походу так поставили.<…> Мрлодцы», — озвучил в Instagram-паблике 27dps пользователь parlament49 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«супер! мусоровоз красавчик! один мусор другим заставил», — прокомментировала в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» Жанна Каминская.

Похожая ситуация, которая, вероятно, вдохновила горожан на такой метод воспитания, произошла в декабре минувшего года в Китае. Там воспитать любителя «грубой» парковки попробовал дворник. Водитель внедорожника припарковался с нарушениями и игнорировал звонки с просьбой убрать свой автомобиль. Транспорт мешал работнику коммунальной службы убрать территорию, поэтому находчивый китаец заблокировал машину, использовав 40 мусорных баков. Этот инцидент попал в ежедневную газету «Жэньминь жибао».