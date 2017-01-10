Хабаровчанин, стрелявший у торгового центра, отделался "условкой"

Свою вину за автоматную очередь возле "Большой Медведицы" хулиган не признал

В Железнодорожном районе Хабаровска осудили местного жителя, летом прошлого года открывшего беспричинную стрельбу из автомата возле торгово-развлекательного центра «Большая Медведица». За хулиганство 35-летний хабаровчанин получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Суд установил, что хабаровчанин 5 июня 2016 года около 05:00 на парковочной площадке, расположенной между торгово-развлекательным центром «Большая Медведица» и автостоянкой, сделал серию выстрелов из охолощённого оружия, внешне схожего с автоматом Калашникова. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, своими действиями хулиган умышленно нарушил общественный порядок. Выстрелы, прозвучавшие ранним утром, напугали многих жителей окрестных домов.

Стрелял хабаровчанин в компании троих молодых людей. Свои похождения они выложили в Интернет. Эта запись помогла полицейским найти хулиганов. Стрелка задержали и отправили в изолятор временного содержания, позже отправили под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. Остальные участники произошедшего проходили по делу как свидетели.

Свою вину подсудимый не признал, посчитав свои действия правомерными. Приговор в законную силу ещё не вступил.