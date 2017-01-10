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Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу

Транспортный рейд хабаровской мэрии обернулся шоу
Информация о нём утекла к транспортникам и возмущённым людям
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"

На автобусной остановке посёлка Берёзовка, который территориально входит в состав Хабаровска, сегодня, 10 января, в утренние часы состоялось шоу, посвящённое организации пассажирских перевозок. Призыв людям собраться появился накануне вечером в социальных сетях. 

Объектом внимания стал проверочный рейд представителей городского управления транспорта в связи с появившимися жалобами местных жителей на давку в автобусах и невозможность добраться до центра Хабаровска. Как писало РИА «Восток–Медиа — Хабаровск», утром 9 января людям пришлось буквально штурмовать автобусы. К сегодняшней встрече оказались подготовлены все: коммерсанты, пассажиры и даже один народный избранник.


 

К 7 утра начальник отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли администрации Хабаровска Наталия Осадчук прибыла на остановку «Берёзовка», чтобы провести мониторинг пассажиропотока и регулярности выполняемых перевозчиками рейсов.


 

«Такая работа у нас проводится постоянно, мы мониторим работу транспорта. Сегодня первый рейс 58-го ушёл целиком наполненный, за ним ещё один — уже не полностью загруженный. Также «семёрки» подходят и уходят с неполной загрузкой. Невозможно угодить каждому — чтобы каждый человек заходил, садился на сиденье и ехал непосредственно туда, куда он хочет — это всё-таки общественный транспорт. Маршруты идут отсюда до центра города, а там уже люди распределяются», — поделилась она.


 

Жители Берёзовки отметили, что нынешним утром рядом с остановкой собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов. При этом ещё накануне их было раза в два меньше. Перевозчики, в свою очередь, заверяли, что этого быть не может — транспорт движется по одному и тому же расписанию. Изменения касались только нескольких дней новогодних праздников — как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сокращение единиц транспорта на маршрутах было связано с уменьшением пассажиропотока. В ответ на это местная жительница Наталья Алексеева возразила, что 2 января стояли в ожидании на остановке практически по часу — почти невозможно было добраться ни до работы, ни до магазинов. Другие жители посёлка отметили, что по расписанию накануне не прошёл один из вечерних автобусов из центра города. В итоге теперь нужно тратить в два раза больше времени и денег, что, по словам людей, существенно ухудшает качество их жизни.


 

На сегодняшний день Берёзовку с Центральным районом Хабаровска связывают два автобусных маршрута: № 7 следует из посёлка до железнодорожного вокзала и обратно, а № 58 идёт до площади имени Ленина — в самый центр города. Именно последний маршрут пользуется наибольшей популярностью, но из-за малой вместимости автобусы не могут увезти сразу всех. Ехать на вместительных DAEWOO до железнодорожного вокзала, который расположен на границе Центрального и Железнодорожного районов, не все хотят.

Перевозчики при этом отмечают, что ажиотаж возле автобусов 58-го маршрута, который сейчас создают люди, в частности, «на камеру», ежедневно продолжается минут 40-60, после чего пассажирский транспорт до вечера «перевозит воздух» — пассажиров почти нет. Наиболее рациональными звучали предложения людей запустить в часы пик по этому маршруту несколько автобусов большей вместимости, а потом заменить их микроавтобусами и увеличить интервал между ними, чтобы транспорт не пустовал.


 

«Здесь проживают около 20 тысяч людей, которых нужно каждый день возить. К тому же у нас отменили один маршрут — № 79, который соединял Берёзовку с центром города. Он был очень удобным для многих людей. Но его упразднили, и взамен ничего не предоставили, и понимания, что будет дальше происходить, пока нет. Поэтому мы и обращаемся к администрации города, чтобы улучшили нашу транспортную составляющую, добавили больших автобусов, поскольку маленькие вывезти людей не могут — приходится давиться», — добавил депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу № 30, в границы которого входит Берёзовка, Максим Иванов.

В результате за полчаса — с 7:00 до 7:30 — с остановки Берёзовка пассажиров забрала дюжина автобусов. Несколько 58-х по-прежнему оказались битком набиты людьми, остальные поехали относительно свободными.

 
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