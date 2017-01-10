Спасатели предупреждают жителей Хабаровского края о сильной метели

В Хабаровском крае в ближайшие два дня ожидается заметное ухудшение погоды. На севере региона — в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Николаевском и имени Полины Осипенко районах — пройдёт снег, местами очень сильный. На некоторых территориях будет метель, а 12 января порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду.

В связи с таким прогнозом могут возникнуть нарушения работы на объектах ЖКХ, энергоснабжения, возможны отключение источников электричества и увеличение количества ДТП. Может быть нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами из-за снежного наката и недостаточной видимости на дорогах. Это также касается и авиарейсов. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели просят жителей северных районов не покидать пределы населённых пунктов, не выходить на охоту, рыбалку и туристические маршруты, следить за детьми.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сегодня, 10 января, наступило резкое похолодание. В первой половине дня температура воздуха составила -25…-21 градус по Цельсию, усилился ветер. Такая погода продержится несколько дней. По информации городского гидрометцентра, к концу недели холода отступят, север региона настигнет циклон и принесёт тёплый воздух, который двинется по территории всего края. Однако вместе с ним придут и метели.