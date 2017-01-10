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Невнимательного комсомольчанина обокрал его сосед по коммуналке

Невнимательного комсомольчанина обокрал его сосед по коммуналке
Злоумышленник запомнил ПИН-код карты, когда потерпевший расплачивался за покупку
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 21-летнего парня, который живёт в коммунальной квартире. Молодого человека подозревают в том, что он обчистил банковский счёт своего соседа. У мужчины пропало 87 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции обратился 36-летний комсомольчанин и рассказал, что его банковская карта пропала, а со счёта кто-то списал деньги. Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 21-летнего подозреваемого — соседа заявителя по коммунальной квартире. Когда потерпевший расплачивался в магазине по безналичному расчёту, подозреваемый запомнил ПИН-код его карты. Хозяин носителя находился в другой комнате — этим злоумышленник и воспользовался. Он похитил пластиковую карту и снял с неё деньги, которые потратил на личные нужды.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемого отправили под арест.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно сообщало о похожих случаях, когда потерпевшие становились жертвами краж из-за своей же невнимательности. Например, в Комсомольске-на-Амуре подросток подглядел ПИН-код карты своего приятеля, а позже похитил 670 тысяч рублей. На эти деньги молодой человек прокатился на такси до Хабаровска и Биробиджана, а ещё купил два дорогостоящих телефона. А у жителя Хабаровска украли барсетку с картой и списали с банковского счёта все деньги. Злоумышленник видел, какой ПИН-код ввёл владелец носителя, когда оплачивал покупку.

 
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