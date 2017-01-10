Завод пиломатериалов в Хабаровском крае оснащают немецкие специалисты

На площадке ТОСЭР «Амурск» готовятся к запуску нового завода по производству пиломатериалов. Автоматизированная линия позволит распиливать древесину с высокой точностью и обеспечит работой 200 человек. В две смены они смогут выпускать до 800 кубометров готовой продукции. В длительную командировку на производство отправили бригаду наладчиков из Германии. На заводе они пробудут вплоть до запуска нового оборудования.

«Почему это оборудование лучшее? Просто мы уже много лет строим такие машины. Опыт — незаменимая штука. Чтобы поручиться за качество будущей продукции, настраиваем всё сами. Будет работать как часы», — рассказал программе «Вести–Хабаровск» наладчик Хорст Лассинг.

Как отработали иностранные партнёры, можно будет оценить из новой рубки. Оттуда оператор полностью управляет процессом: от линии подачи до распиловки. Всё производство будет видно на специальных мониторах, которые установят перед пультом.

Предприятие на площадке ТОСЭР «Амурск» задумывалось как Дальневосточный центр глубокой переработки древесины. Туда приходит большая часть леса, добываемого в Комсомольском, Амурском и Солнечном районах. Сейчас на заводе налажено производство лущёного шпона. Запуск новой линии завершит начальную стадию инвестиционной программы.

«В целом, после первого этапа комплекс будет способен перерабатывать до одного миллиона кубометров круглого леса в год, получая при этом продукции порядка 500-600 тысяч кубометров», — объяснил исполнительный директор Василий Шихалёв.

Как писало РИА «Восток–Медиа — Хабаровск», следующим шагом станет строительство завода по производству пеллет — экономичного гранулированного биотоплива, востребованного на азиатском рынке. Для их изготовления планируют использовать «неделовую» древесину, которая сейчас остаётся в лесах, а это — миллионы кубометров. Соглашение с японской корпорацией «Дайчу» уже подписано.