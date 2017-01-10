В Хабаровском крае военнослужащий примерил профессию наркокурьера

За незаконные перевозку и хранение наркотических веществ на скамье подсудимых оказался военнослужащий ВВО. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

В августе 2016 года житель Хабаровского края собирался перевезти крупную партию наркотиков из Еврейской автономной области в дальневосточную столицу. Часть веществ военнослужащий собирался оставить для личного пользования, а остальное распространить среди коллег по цеху. Неудачливого наркокурьера задержали с поличным на стационарном посту ГИБДД в ходе совместной операции регионального управления МВД и УФСБ России по Восточному военному округу. У мужчины изъяли масло каннабиса весом 12,6 грамма — военнослужащий перевозил его в собственном теле.

Как сообщает пресс-служба окружного управления ФСБ России, в ходе дознания и судебного следствия обвиняемый признался в преступлении и полностью раскаялся.

«Хабаровский гарнизонный военный суд признал жителя региона, проходящего службу по контракту в одной из воинских частей округа, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сообщили в ведомстве.

После оглашения вердикта мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.