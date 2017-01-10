Хабаровчане против сокращения разовых посещений в открытом бассейне

Жители дальневосточной столицы начали собирать подписи против изменения в режиме работы открытого плавательного бассейна. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», администрация учреждения планирует сократить часы разовых посещений. Они будут возможны только с 9 до 11 утра, в остальное время вход в бассейн будет по абонементам. Сотрудник рассказал, что сейчас в учреждении устанавливают турникеты, а затем около полутора недель персонал будет учить посетителей пользоваться новой техникой. По словам администратора, резкой отмены разовых визитов не будет.

Тем не менее, горожане выступили против новых условий в социальных сетях. Житель краевой столицы Александр Ковалёв создал на сайте Change.org петицию в защиту открытого бассейна. Автор планирует направить её в городскую Думу и в спортивный комитет Хабаровского края.

«По словам коммерсантов, это разновидность борьбы за постоянных "абонементных" посетителей. Что делать городанам, предпочитающим разнообразное времяпрепровождение и не готовым к регулярным заплывам, вопрос риторический», — написал в обращении к горожанам Александр Ковалёв (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Составитель петиции рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что создал её, потому что он человек с активной гражданской позицией. Ему эти нововведения не понравились, и он решил организовать сбор подписей.

«Мы как раз собирались с друзьями после праздников посетить открытый бассейн, а потом узнали об этих изменениях. Раньше я в этом бассейне не был. Не так давно живу в Хабаровске, как-то не доводилось», — объяснил Александр Ковалёв.

Этот же житель города является автором петиции «Против детского стриптиза!». Ранее агентство писало, что за несколько дней до соревнований Magic Pole Championship-2016 Александр Ковалёв организовал сбор подписей против участия в соревнованиях по спортивным танцам на пилоне детей от 6 до 15 лет. За несколько дней петицию поддержали больше двухсот горожан, однако чемпионат по спорту и танцу на пилоне всё же состоялся. Через несколько дней после чемпионата организатор сбора подписей завязал переписку с одной из несовершеннолетних участниц, сравнивая её хобби с проституцией и стращая педофилами. Об этом инциденте редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщили организаторы чемпионата, сам же Ковалёв категорически отрицал свой поступок.