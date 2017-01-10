Житель Хабаровского края стал лауреатом премии "Герой нашего времени"

Железнодорожник Виталий Старухин из села Краснореченского больше десяти лет живёт в статусе отца-одиночки и воспитывает четверых детей. За его плечами — развод с женой, конфликты с органами опеки и смена профессии. Чтобы чаще бывать дома, машинист локомотивного депо переучился на слесаря-электрика и нашёл вторую работу, а недавно стал лауреатом всероссийской премии «Герой нашего времени».

Сейчас в семье Старухиных «командует» бабушка: пока младшие дети завтракают, старшая внучка Лиля помогает на кухне. Но одиннадцать лет назад все обязанности лежали на плечах отца: первые три года после развода с женой были очень тяжёлыми.

«Пришлось устраиваться на вторую работу — в школу № 40, подрабатывал там штатным электриком по вызову», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести — Хабаровск» многодетный отец.

Органы опеки предлагали Виталию Старухину подыскать младшей дочери Кристине других родителей. Но мужчина не согласился. Несмотря на скромные доходы, отец ежегодно выкраивал деньги на отдых детей — в основном семья ездила в Киргизию, к родственникам. Два года назад Старухины перебрались из общежития в квартиру, а к ведению хозяйства подключилась бабушка — Лариса Борисовна. Новая глава в истории семейства началась в 2016 году: Виталий Старухин начал строить дом.

«Сначала погреб копали, потом забетонировали, кирпич положили. Забор делали вместе, бурили. Теплицу строим. Я циркуляркой умею работать, сваркой», — поделился старший сын Александр Старухин.

Ключевое слово для семьи Старухиных — «вместе», ему они следуют всегда. Сейчас многодетный отец планирует переезд — в новом доме осталось утеплить пол, провести водопровод и сделать косметический ремонт. Кроме этого, семейство готовится к пополнению: Виталий Старухин решил снова жениться.