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Адлан Кацаев готовится уйти из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"

Адлан Кацаев готовится уйти из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
Игрок покинет дальневосточный клуб вслед за Александром Григоряном
14 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Полузащитник футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Адлан Кацаев, вероятнее всего, продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи», который недавно возглавил бывший тренер «армейцев» Александр Григорян. Осложнить переход 28-летнего игрока может тот факт, что «СКА-Хабаровск» арендовал футболиста у «Терека» до конца сезона, поэтому его трансфер возможен только при трёхстороннем соглашении. Как сообщает Sportbox.ru, грозненский клуб уже дал добро на трансфер.

Сам Адлан Кацаев изъявлял желание уйти в клуб РФПЛ ещё до зимней паузы в первенстве Футбольной национальной лиги. В «СКА-Хабаровск» игрок перешёл в феврале 2016 года именно под Григоряна. В этом сезоне хавбек провёл 21 матч, забив четыре мяча, в том числе победные в ворота «Тосно» и «Нефтехимика». Также полузащитник сделал четыре голевые передачи, на его счету результативный пас во встрече Кубка России со «Спартаком».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Александр Григорян покинул пост главного тренера футбольного клуба из дальневосточной столицы в первых числах января. Вместе со специалистом ушли его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев. Место на тренерском мостике «армейцев» занял Андрей Гордеев.

 
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Комментарии
  • Рома  (13 минут назад)

    Начинается( Футбол по-российски: уходишь, оставь выжженную землю!(



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