В хабаровском магазине новая сотрудница поживилась выручкой

В дальневосточной столице сотрудницу продуктового магазина заподозрили в краже денег из кассы. Полицейские задержали женщину, и она призналась, что на похищенные 90 тысяч рублей развлекалась со своим сожителем.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель и рассказал, что во время ревизии обнаружил недостачу денег. Незадолго до преступления коммерсант принял на работу молодую девушку, а после инцидента начал подозревать её в краже. Сотрудники уголовного розыска подтвердили мысли потерпевшего. Стражи правопорядка задержали 29-летнюю сотрудницу продуктового павильона. На допросе девушка призналась, что клала деньги себе в карман в течение нескольких дней. Вместе со своим сожителем она потом потратила эту сумму на развлечения. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители завели по факту кражи уголовное дело. Учитывая, что раньше фигурантка не привлекалась к уголовной ответственности, её отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях краж, в которых предприятия страдали от своих же сотрудников. Так, мастер по ремонту автомобилей для решения финансовых разногласий с начальником не придумал ничего лучше, чем ограбить фирму, где был трудоустроен. Он вынес из автосервиса специализированные инструменты, которые планировал забрать в личное пользование. А продавец салона сотовой связи украл два гаджета со своего места работы. Один из них он успел продать, а второй полицейские вернули владельцу.