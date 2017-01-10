Мужчина с револьвером удерживал в хабаровской гостинице администратора

В краевой столице 26-летнему мужчине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Злоумышленник полтора часа под дулом револьвера удерживал в номере администратора гостиницы.

По версии следствия, обвиняемый ночью 1 января 2017 года заселился в гостиницу в Железнодорожном районе. Он пригласил в номер администратора и пожаловался ей на неаккуратно убранный номер. Когда 39-летняя женщина зашла внутрь, он закрыл дверь на замок и достал газовый револьвер. Угрожая расправой, постоялец удерживал сотрудницу гостиницы в течение полутора часов.

Администратор просила отпустить её, но мужчина игнорировал просьбы. Когда злоумышленник отвлёкся, пленница отрыла окно и позвала на помощь. Её услышали другие работники гостиницы и сообщили о произошедшем руководству. Прибывшие на место сотрудники дежурного наряда Росгвардии освободили администратора и задержали мужчину.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, выяснилось, что два месяца назад злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и грабёж. Мужчина официально нигде не работает. Во время допроса он рассказал, что газовый револьвер, якобы, нашёл на улице. Агрессивного постояльца заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.