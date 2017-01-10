Хабаровчане первыми "поздравят" "Википедию" с днём рождения

Сегодня, 10 января, общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия «Википедия» отмечает свой день рождения. Она вышла в свет в 2001 году как часть «Нупедии» — онлайн-энциклопедии на английском языке, статьи в которой писали эксперты. В основе этого проекта был принцип тщательного рецензирования статей с целью добиться качества, сравнимого с профессиональными справочными изданиями. А «Википедия», которая уже через пять дней после выхода в свет стала самостоятельным ресурсом, была построена на принципах Wiki (Вики) — содержимое этого сайта пользователи могли самостоятельно редактировать.

Авторами проекта стали Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. «Википедия» на сегодняшний день является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. По объёму сведений и тематическому охвату этот проект стал самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Одно из основных достоинств «Википедии» — возможность представления информации на родном языке пользователя: на июнь 2016 года разделы энциклопедии можно прочитать на 295 языках, а также на 493 языках в инкубаторе. Русскоязычный раздел «Википедии» на сегодняшний день занимает 7-е место по количеству статей среди всех остальных разделов. В целом энциклопедия содержит более 40 миллионов статей. Интернет-сайт «Википедии» является пятым по посещаемости сайтом в мире.

Все вносимые в статьи изменения незамедлительно становятся видны всем посетителям сайта. В декабре 2013 года представители ЮНЕСКО на церемонии награждения Джимми Уэйлса золотой медалью Нильса Бора озвучили, что «Википедия» является «символом эпохи взаимодействия, в которую мы живём, и это не просто инструмент, это воплощение мечты, столь же древней, как человеческий интеллект и собрания Александрийской библиотеки».

Надёжность и точность «Википедии» вызывают множество вопросов. Эту энциклопедию критикуют за возможность добавления ложной или непроверенной информации и вандализма на её страницах. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что в «Википедии» следы актов вандализма обычно оперативно устраняются.