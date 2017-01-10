Во вторник в Хабаровске морозно и ветрено

Сегодня, 10 января, в дальневосточной столице похолодало. В первой половине дня температура воздуха составит -25…-21 градус по Цельсию. После обеда незначительно потеплеет — от -20 до -18 градусов.
Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. В течение дня синоптики не исключают возможность небольшого снегопада.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», западный циклон, который принёс в краевой центр осадки, уходит с территории края
. На смену ему специалисты Хабаровского гидрометцентра прогнозируют заток арктического воздуха, из-за которого произойдёт похолодание. А к концу недели в дальневосточную столицу придёт циклон с севера, который принесёт с собой морской влажный воздух, незначительное потепление и метели.
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