Во вторник в Хабаровске морозно и ветрено

Сегодня, 10 января, в дальневосточной столице похолодало. В первой половине дня температура воздуха составит -25…-21 градус по Цельсию. После обеда незначительно потеплеет — от -20 до -18 градусов.

Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. В течение дня синоптики не исключают возможность небольшого снегопада.



