В Комсомольске-на-Амуре загорелись автомастерские

В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание автомастерских. На это потребовалось почти 40 минут, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю, инцидент произошёл в ночь с субботы, 8 апреля, на воскресенье, 9 апреля. На пульт пожарной охраны поступил вызов. Очевидцы сообщили, что из бокса авторемонтных мастерских на улице Павловского идёт дым. Через 5 минут на место происшествия уже прибыли спасатели.

Специалисты сразу же приступили к тушению огня и эвакуации машин. В операции принимали участие 4 единицы техники и 16 человек личного состава. За пять минут пожарные остановили распространение огня. Ещё спустя 30 с небольшим минут огнеборцы полностью ликвидировали его и приступили к разборке и проливке места пожара.

По данным пресс-службы, в результате случившегося пострадало помещение под бытовые нужды в здании авторемонтных мастерских. В них находилась бытовая техника и мебель.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания, найти виновных и оценить материальный ущерб.