Хабаровчане присоединились к акции "Вместе против террора"

Хабаровск присоединился к акции солидарности "Вместе против террора". Около полутора тысяч человек накануне собрались на Комсомольской площади, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в мероприятии приняли участие жители города, молодежь, депутаты, представители власти, казачества, общественных организаций, национальных объединений.

Так жители Хабаровска выразили сочувствие и оказали поддержку семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Представители политических партий, общественных объединений и организаций края призвали местных жителей объединиться против мирового терроризма.

Координатор общественной организации «Национально-освободительное движение» Армен Хачатрян, например, считает вопросы межнациональных, межконфессиональных отношений, а также противодействие террору как никогда актуальными. «Мы должны быть едины в неприятии терроризма, цель которого – запугать и разобщить нас», - отметил он.

Инициаторами акции выступили центр военно-патриотического воспитания «ВЗЛЕТ», краевое молодежное общественное движение «Мой край», а также региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».

Как писало агентство ранее, 3 апреля в вагоне метро в Санкт-Петербурге между станциями «Сенная» и «Технологический институт» произошёл взрыв. В результате, по данным национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести. Жители Хабаровского края не остались в стороне и выразили соболезнования семьям и близким потерпевших. Местный журналист Сергей Мингазов предложил провести траурную акцию у памятника поэту Александру Пушкину, жителю северной столицы России. Неравнодушные горожане возложили цветы и поставили свечи. К ним присоединился и губернатор края Вячеслав Шпорт. По словам главы региона, виновных в теракте невозможно назвать людьми. Муфтий ДФО Ахмад хазрат Гарифуллин призвал всех россиян оказать помощь родственникам погибших и поддержать друг друга в борьбе с терроризмом.



























