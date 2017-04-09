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Хабаровчане написали "Тотальный диктант" лучше, чем в прошлом году

Хабаровчане написали "Тотальный диктант" лучше, чем в прошлом году
К таким выводам пришла экспертная комиссия в первый же день проверки работ
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", предоставлены Антоном Коробковым

В дальневосточной столице на всемирную акцию «Тотальный диктант» в этом году пришли порядка 600 человек. Мероприятие прошло не в таких масштабах, как год назад. Эксперты проверили только около трети написанных работ, но уже сейчас могут с уверенностью сказать, что отличников будет в несколько раз больше. Кому-то из хабаровчан текст показался легче, чем в 2016 году, кому-то — сложнее.


 

«Я принимала участие второй раз. Мне показался текст в этом году немножко сложнее. В прошлом году было как-то вообще легко, а в этом пришлось кое-о-чём подумать», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанка Евгения Купрейчик.

«Я писала четвёртый раз. Орфографических ошибок ни разу не было. На пунктуации в том году провалилась: семь ошибок в ней — и тройка. В этом году текст был, безусловно, легче, особенно в плане пунктуации», — поделилась жительница краевого центра Катерина Литвинова.


 

 

Проверить свои знания, помимо главы регионального Минобра Аллы Кузнецовой, которая уже стала завсегдатаем акции, пришли председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской, уполномоченный по правам бизнесменов в субъекте Олег Герасимов, а также директор Дальневосточного института управления РАНХиГС Вячеслав Кушнарёв.


 

 

«Я думаю, диктант помогает повысить грамотность населения, ведь мы готовимся к его написанию. Кроме того, диктант обращает внимание на то, что у нас вообще существует такая проблема: люди часто не задумываются, что можно писать грамотно, хотя умеют это делать. Поэтому, чтобы люди помнили, что грамота — наше всё, такие вещи очень нужны», — объяснила министр образования и науки региона Алла Кузнецова.

Горожане сошлись в едином мнении, что проверять свои знания на «Тотальном диктанте» легче, чем это было в школьные годы. На это не в последнюю очередь влияет формат проверки работ: текст предусматривает множество вариаций постановки знаков препинания, благодаря чему шанс написать его на «отлично» достаточно высок.


 

«Тотальный диктант» не предусматривает такой ответственности, как в школе, когда ты получаешь за это оценку. Это просто проверка и испытание твоих знаний русского языка. В любом случае, когда ты таким серьёзным делом занимаешься, чувствуешь волнение. И это твоё испытание — испытание знаниями», — рассказал спикер регионального парламента Сергей Луговской.


 

По словам членов экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Хабаровске, результаты станут известны жителям города не раньше 13 апреля. Узнать их можно будет на сайте акции, используя те данные, которые участник написал на своём бланке. Количество «пятёрок» уже превысило прошлогодние данные в три раза, проверка работ продолжается.

Как писало РИА «Восток-Медиа – Хабаровск», ставшее информационным партнёром события, в этом году диктовать текст, написанный специально для мероприятия Леонидом Юзефовичем, в дальневосточной столице пригласили местных журналистов и телеведущих: Ивана Засухина, Антона Пиотровича, Егора Козореза и Ефима Кузнецова. Событие прошло в двух городских вузах. Кураторы акции планируют в следующем году увеличить количество задействованных площадок.

 
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