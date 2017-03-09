Картина дня в Хабаровском крае: "Водоканал" и триумфальное бенди

Предпоследний рабочий день на этой неделе мы начали — и закончили! — новостями спорта. Накануне, 8 марта, «СКА-Хабаровск» сыграл в Воронеже с местным «Факелом» вничью — 0:0. Ни «армейцы», ни хозяева поля не сделали своим болельщицам подарок к Международному женскому дню. А вот команда по хоккею с мячом отличилась, хоть и на день позже. «СКА-Нефтяник» сегодня разгромил на льду арены «Ерофей» новосибирский «Сибсельмаш» — 15:5. Весьма впечатляющий результат для первого четвертьфинала, но разве болельщики ожидали от «кабанов» иного исхода?





Новые детали о происшествиях, связанных с эксплуатацией в быту голубого топлива, не особенно радуют. Сегодня стало известно, что в доме на улице Мухина, где накануне произошёл взрыв газа, спасатели обнаружили труп пенсионерки. По предварительным данным, тело пролежало в квартире, которая стала эпицентром бедствия, от трёх до семи дней. Кроме этого, апелляционный суд в Хабаровском крае увеличил сумму ущерба потерпевшей стороне по делу о взрыве в жилом доме на улице Даниловского. Компенсацию выплатит АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». При этом сотрудники организации, назначенные виновными, продолжат отбывать первоначально назначенные им сроки без изменений.





Хабаровские активисты прошли «дорогой отцов» до Комсомольска-на-Амуре, повторив маршрут, проложенный ещё в 1933-1934 годах строителями города. По дороги они посещали местные сёла и общались с представителями коренных малочисленных народностей Севера. Тем временем в дальневосточной столице, похоже, назревает новый скандал: перевозчики не стали ждать лета и уже завтра, 10 марта, будут взимать за проезд повышенную плату: 25 рублей вместо привычных 22. По закону, удорожание должно было произойти не раньше лета. Участники автоклубов города присоединились к вечерней акции — на парковке возле арены «Ерофей» они выстроили свои машины в «восьмёрку» с цветком в горшке, таким образом поздравляя прекрасных хабаровчанок с праздником. А в Международный женский день инспекторы ДПС поймали на дорогах Хабаровска 23 пьяных водителя. О других нарушителях, в том числе и пешеходах — в нашей сводке.

Немного о криминальных новостях, без которых, к сожалению, не обходится не один день. В Комсомольске пенсионерку поймали на хранении героина. Пожилую женщину арестовали. В районе имени Лазо любопытная соседка засекла вора, подглядывая за соседями в дверной глазок. В Николаевске-на-Амуре 18-летний юноша разобрал крыши у двух гаражей, залез в боксы и вытащил оттуда сначала продукты питания, а потом хозяйственные инструменты. И совсем уж вопиющий случай: помощник участкового избил двоих задержанных, а также несколько раз ткнул их электрошокером. Несостоявшегося правоохранителя уволили, запретили в течение двух лет работать в подобных структурах, а также условно осудили на четыре года.





В заключение — информация, о которой хочется сказать отдельно. Слишком уж долго назревала эта ситуация. Вокруг хабаровского «Водоканала» прокуратура инициировала ряд проверок. Надзорное ведомство установило факт родственных связей между руководством предприятия и учредителями компаний, с которыми были оформлены договора поставок химических реагентов.



