Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал историческую победу на своём льду

Команда «СКА-Нефтяник» из дальневосточной столицы впервые в истории встретилась в плей-офф с новосибирским «Сибсельмашем». В четвертьфинальном матче «армейцы» разгромили соперников со счётом 15:5. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», гости оказали достойное сопротивление в первом тайме, но во втором игровом отрезке получили град мячей в свои ворота.

















Открыть счёт «армейцы» могли уже через 19 секунд после начала матча, но удар Максима Ишкельдина оказался неточен. Хабаровчане с первых же минут активно действовали в зоне соперника, пытаясь навязать свою игру. Артём Бондаренко в контратаке забрал мяч у новосибирцев, отдал передачу Кириллу Петровскому, но тот не успел организовать точный удар. Через несколько секунд Юрий Шардаков открыл счёт после передачи Максима Ишкельдина. Не прошло и минуты, как лучший бомбардир хабаровской команды и нынешнего чемпионата России Артём Бондаренко удвоил преимущество хозяев.

















Хабаровчане продолжили натиск, и на 11-й минуте Эрик Сэфстрём проделал очередную брешь в воротах «Сибсельмаша», однако судьи гол не засчитали. Раз за разом хозяева льда опасно грозили гостям, но мяч в сетку не залетал, мастерство демонстрировал и вратарь Андрей Маслов. А после небольшого затишья Николай Шубин вышел один на один с Виктором Яшиным и отправил снаряд точно в цель. Гол вдохновил гостей, а Павел Анисимов через пару минут сравнял счёт — хабаровский вратарь видел его выход, но ничего не предпринял.

















Вскоре в штрафной зоне новосибирской команды сбили «армейца» Максима Ишкельдина. Судьи назначили пенальти, на точку вышел Кристоффер Фагестрём. Андрей Маслов удар парировал, однако сразу же после розыгрыша углового пропустил атаку Кирилла Петровского — 3:2. Игра немного выровнялась, но после небольшой сутолоки у ворот Виктора Яшина гости наказали хабаровчан за ошибки в обороне и сравняли счёт. После этого новосибирцы обосновались в зоне хозяев, но те организовали быструю атаку, Павел Рязанцев завладел мячом, спокойно обошёл защитников и вывел свою команду вперед — 4:3. Вскоре после удаления Анисимова нападающий оформил дубль после прорывного прохода в штрафную гостей. Наставник «Сибсельмаша» сразу же взял тайм-аут.

















После паузы хабаровчане реализовали угловой, судьи начали спор, однако главный арбитр мяч Василия Грановского всё же засчитал. На 37-ой минуте «армейцы» организовали агрессивную атаку у последнего рубежа гостей, Андрей Маслов извивался как уж на сковородке, отбил одну атаку, но со следующей справиться не смог — дубль оформил Артём Бондаренко. Через несколько секунд Александр Ким накрутил соперников у их ворот, отдал мяч Максиму Ишкельдину и тот довёл счёт до 8:3. Под занавес тайма увеличить отрыв мог Денис Потёмин, который прошёл практически через всё поле, но в штрафной гостей его жёстко остановили соперники.

















Второй игровой отрезок хабаровчане начали с атак. После прохода по левому флангу Юрия Шардакова мяч взмыл вверх — казалось, голевой момент упущен, но Артём Бондаренко подхватил снаряд и отправил его в сетку. Через три минуты, получив точную передачу от Шардакова, Максим Ишкельдин легко подкатился к воротам и обыграл Андрея Маслова — 10:3. На 58-й минуте «Сибсельмаш» получил право на розыгрыш углового, но удар Евгения Маврина оказался неточным.

















На 18-й минуте второго тайма новосибирские игроки сбили в своей штрафной набравшего скорость Артёма Бондаренко и получили пенальти в свои ворота. Павел Рязанцев сделал удар, но ворота спасла штанга. Через минуту Бондаренко оформил покер, не оставив шансов Андрею Маслову. Тут же хабаровчане организовали атаку вторым темпом и Юрий Шардаков, обманув голкипера, отправил 12-й мяч в ворота «Сибсельмаша» — оранжевый снаряд влетел в сетку от щитка игрока, обороняющего последний рубеж. После нескольких попыток атаковать ворота соперников легионер «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагестрём получил дальнюю передачу от Максима Ишкельдина и довёл счёт до 13:3.

















Немного сократить отрыв гости смогли после розыгрыша углового. Правда, отправить мяч в сетку им удалось только с третьей попытки. Павел Рязанцев забрал снаряд и попытался отомстить, но удар оказался неточным. Но через несколько секунд нападающий всё же забил 14-й гол «армейцев». Почти сразу Юрий Шардаков после прострельной передачи Максима Ишкельдина оформил хет-трик — 15:4. Концовка матча выдалась нервной и напряжённой, обе команды нарушали правила в попытках забить и под занавес встречи хабаровчане получили в свои ворота пенальти. С ударом Алексея Доровских вратарь Виктор Яшин не справился, первый полуфинал завершился со счётом 15:5.

















Эта победа «армейцев» над «Сибсельмашем» стала пятой в нынешнем сезоне. Завтра команды вновь встретятся на льду арены «Ерофей». Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед.

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