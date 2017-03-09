"СКА-Нефтяник" выиграл первый четвертьфинал в Хабаровске

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» из Хабаровска сегодня, 9 марта, в рамках первого четвертьфинального матча принимала на своей территории новосибирский «Сибсельмаш». Гости оказали достойное сопротивление в первом тайме, но во втором игровом отрезке получили град мячей в свои ворота. «Армейцы» разгромили соперников со счётом 15:5.

Хозяева активно начали игру и с первых же секунд атаковали ворота Андрея Маслова. Счёт «армейцы» открыли на шестой минуте встречи — отличился Юрий Шардаков после точной передачи Максима Ишкельдина. Не прошло и минуты, как Артём Бондаренко удвоил преимущество. «Сибсельмаш» смог лишь однажды опасно пригрозить «СКА-Нефтянику», но к середине первого тайма Никита Шубин вышел один на один с вратарём хозяев Виктором Яшиным и пробил его. А через несколько секунд Павел Анисимов сравнял счёт.

Выйти вперёд «СКА-Нефтяник» смог лишь после розыгрыша углового — отличился Кирилл Петровский. Игра немного выровнялась, однако «Сибсельмаш» воспользовался ошибкой обороны «армейцев» и вновь отомстил за гол — снаряд хозяевам льда послал Сергей Ган. После этого новосибирцы обосновались в зоне «чёрно-красных», но хабаровчане организовали атаку: Павел Рязанцев завладел мячом, спокойно обошёл защитников и вывел свою команду вперёд, а вскоре ещё больше увеличил отрыв — 5:3. Главный тренер «Сибсельмаша» сразу же взял тайм-аут, но пауза и наставления новосибирцам не помогли — сначала Василий Грановский забил после розыгрыша углового, а затем Андрей Маслов после мощного натиска на его владения всё же пропустил мячи от Артёма Бондаренко и Максима Ишкельдина. На перерыв команды ушли при счёте 8:3.

Во втором тайме «армейцы» не стали затягивать с голами и через четыре минуты Артём Бондаренко отправил девятый мяч в ворота соперников. Вскоре его почин поддержал Максим Ишкельдин: получив точный пас от Юрия Шардакова, он практически не встретил сопротивления и смог спокойно завершить атаку — 10:3. Через минуту Артём Бондаренко оформил покер во встрече, не оставив шансов Андрею Маслову. Вскоре хабаровчане организовали атаку вторым темпом и Юрий Шардаков, обманув голкипера, отправил 12-й мяч в ворота «Сибсельмаша».

После нескольких попыток атаковать последний рубеж соперников легионер «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагестрём получил дальнюю передачу от Максима Ишкельдина и довёл счёт до 13:3. На 76-ой минуте новосибирцы получили право на угловой и с третьей попытки забили — гол в свою копилку записал Рауан Исалиев. Отомстить гостям через несколько секунд смог Павел Рязанцев. Следом за ним хет-трик оформил Юрий Шардаков после прострельной передачи Максима Ишкельдина.Под занавес встречи хабаровчане получили в свои ворота пенальти, который точно реализовал Алексей Доровских — 15:5.

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