В Хабаровске изменили приговор по делу о взрыве газа на Даниловского

Сегодня апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда изменила решение Краснофлотского районного органа исполнительной власти по факту взрыва газа квартире на улице Даниловского, 14. Происшествие случилось ещё в мае 2014 года, а судебные тяжбы закончились лишь недавно. Затягивание процесса связано с тем, что обвиняемые не признавали свою вину. Было создано несколько комиссий для проведения комплексных экспертиз, в ходе следствия подсчитывали размер ущерба, а также устанавливали собственников повреждённого имущества. На стороне потерпевших оказалась городская администрация. Одна из квартир, которые пришлось восстанавливать после взрыва, была не приватизирована.

Изменения приговора коснулись суммы возмещаемого ущерба. Следствие установило, что АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», как владелец объекта повышенной опасности, а именно — газового оборудования в жилом доме, обязано оплатить ущерб всем пострадавшим от взрыва.

«С Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» в общей сложности взыскали в пользу потерпевших, в пользу администрации города Хабаровска за повреждённые квартиры, людей, чьи родственники пострадали, около 16 миллионов. Взыскивали материальный ущерб. По закону в этом случае ущерб взыскивается с владельца источника повышенной опасности, а не с виновных Елшина, Майдурова и Пысина. В отношении некоторых потерпевших не был взыскан ущерб по приговору от 20 декабря 2016 года. Суд их просто не признал пострадавшими, потому что они не испытывали какие-то моральные переживания. Краевой суд в отношении них сегодня взыскал деньги», — поделился в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» адвокат потерпевшей стороны Михаил Слепцов.

Вышестоящий суд решил, что, кроме материального ущерба все, кто считает себя пострадавшим, имеют право на возмещение морального вреда. Таким образом, к каждому заявленному гражданскому иску — а таких более восьми — прибавили в среднем по 50 тысяч рублей. Были и такие потерпевшие, которым районный суд отказал во взыскании денег. Однако вышестоящая инстанция дала право пострадавшим горожанам вновь подать прошение о возмещении вреда.

Не изменилось наказание для троих мужчин, которые по вызову в составе аварийной бригады прибыли в тот злополучный день к дому № 14 по улице Даниловского. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сотрудникам ОАО «Хабаровсккрайгаз» (организация, существовавшая на момент ЧП 12 мая 2014 года, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» тогда ещё не существовало — прим. ред.) районный суд назначил наказание в виде лишения свободы. Одному из обвиняемых судья определил три года и пять месяцев отбывания в колонии общего режима, двоим — по три года и три месяца. Осуждённые пытались обжаловать приговор, но краевой суд оставил его без изменения. Сроки лишения свободы им оставили без изменений. Жалобы на суровость приговора и непричастность к происшествию отклонили.