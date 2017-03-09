Амурский судостроительный завод построит ещё три корвета к 2020 году

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов оценил ход строительства корветов в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас там конструируют четыре корабля для Тихоокеанского флота. В Минобороны рассчитывают, что Амурский судостроительный завод наверстает отставание по первому корвету.

«К сожалению, у нас много претензий к этому заводу, потому что на два года уже сорван график сдачи первого корвета. На то были объективные причины, которые неоднократно обсуждались с руководством Минпромторга и Объединённой судостроительной корпорации. Мы посмотрели реальное состояние дел на заводе. Первый корвет «Совершенный» проекта 20380, изготовленный на предприятии, уже находится на достроечной базе во Владивостоке, ожидаем, что в этом году мы его получим. А в 2018, 2019 и 2020 годах — соответственно второй, третий и четвёртый корабли», — рассказал Юрий Борисов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что корвет «Совершенный» вышел из цеха Амурского судостроительного завода на транспортный водный док в мае 2015 года. В августе 2016-го по воде корабль отправился на приморский завод «Звезда» для окончательной доводки и прохождения испытаний. Только после этого «Совершенный» будет служить на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, губернатор Вячеслав Шпорт пообещал, что власти края продолжат помогать заводу для его финансового оздоровления.

«На моей памяти никогда не было таких правильных цен и благоприятных условий, которые предоставило Минобороны — 80 % предоплаты по заказам, надо только работать. Да, финансовое состояние завода остаётся сложным с прошлых лет, но радует, что на АСЗ сейчас сложился коллектив, который научился качественно выполнять работы по надводным кораблям, которые раньше не строились здесь. У завода есть реальный план «нагона» графика сдачи корветов, а правительство края примет все возможные меры, чтобы поддержать завод», — заявил Вячеслав Шпорт.

Агентство также писало, что банкротство прекратили мировым соглашением с кредиторами, но его последствия ощущаются до сих пор. На этом фоне в сентябре завод лишился возможности стать соисполнителем заказа на строительство шести подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. В корпорации, по данным газеты, решили не рисковать и отдали весь объём работ петербургской верфи как образцовой.