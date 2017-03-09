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Активисты дошли по Амуру от Хабаровска до Комсомольска

Активисты дошли по Амуру от Хабаровска до Комсомольска
Больше всего участников перехода поразили нанайские дети и Елабуга
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: группа "Ледовый Переход" в социальной сети "ВКонтакте"

Лыжный переход от Хабаровска до Комсомольска совершили местные активисты за 14 дней. Они прошли на лыжах по Амуру 360 километров и повторили маршрут строителей города, совершённый зимой 1933-1934 годов. По ходу следования участники экспедиции посетили несколько населённых пунктов, самым интересным из которых оказалась Елабуга.

«Там глава поселения всё делает для детей, для будущего. Они собрали коллектив и создали большую семью. Все они помогают друг другу. Также мы пообщались с детьми, которые осознают мир, каким он есть, без шаблонов. Записали их видеообращение к потомкам в 2067 год, в котором они попросили защищать природу, разводить рыбу и защищать народ Нани», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инициатор проведения «Ледового перехода» Роман Ковалёв.


 

Путешествие «дорогой отцов» стартовало 23 февраля в Хабаровске и завершилось, как и планировалось, 8 марта — на набережной Комсомольска. Не обошлось в походе без происшествий: у участников переворачивало санки, кто-то уходил под лёд, у многих замерзали крепления на лыжах. На помощь всякий раз приходила команда. Всего переход совершили 18 человек. По ходу пути к активистам подключались другие лыжники — например, внук участника перехода 1934 года Аркадий Заболоцкий. Кто-то, наоборот, оставался в населённых пунктах.

Уже 10 марта участники перехода вернутся в некоторые сёла, чтобы доснять ярких героев для своего фильма. Его монтаж займёт больше трёх месяцев. А вот некоторые 3D-панорамы населённых пунктов уже готовы и загружены в Интернет. Также активисты собрали банк семян для обмена между жителями разных посёлков, расположенных вдоль Амура. Так, в Найхине уже попросили передать им для выращивания немного гречки. Помимо этого, организаторы похода создадут общину для местных жителей, чтобы они могли вместе реализовывать различные проекты.

 
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