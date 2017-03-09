В хабаровской квартире, где накануне взорвался газ, обнаружили труп

Следователи возбудили проверку по факту обнаружения тела женщины в квартире многоэтажки на улице Мухина — там накануне произошёл хлопок бытового газа. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», утром 8 марта в центре Хабаровска в доме сдетонировала газовоздушная смесь. Пострадал мужчина. Его с ожогами рук и лица доставили в стационар.

Как выяснилось позднее, при осмотре жилища пожарные обнаружили труп женщины — матери пострадавшего горожанина. Было очевидно, что смерть наступила не от хлопка газа. В комнате стоял стойкий запах гниения, а при осмотре чётко виднелись следы разложения плоти. Следственные органы проверят факт смерти старушки. В свою очередь, экспертам предстоит выяснить причину смерти, а также установить, была ли она насильственной и почему тело столько времени пролежало в доме.

Также проверка проводится и по поводу взрыва пропана. Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что внутриквартирное газовое оборудование прошло испытания на месте. Путём контрольной опрессовки специалисты коммунальной службы не обнаружили следов утечек. По предварительным данным, несмотря на ветхость газовой плиты, она была в исправном состоянии. Недочётов не нашли и в подводном шланге, креплениях, фитингах, а также в стояке. В любом случае, межведомственная комиссия будет выяснять причины происшествия.