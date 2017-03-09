Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"

В Хабаровске правоохранительные органы проверяют законность деятельности муниципального предприятия «Водоканал». Основанием стали жалобы гражданских активистов и серия публикаций в СМИ и социальных сетях. Люди обращали внимание силовых и надзорных органов, в частности, на нарушения при строительстве Тунгусского водозабора и при проведении закупок. Сейчас к процессу подключилось хабаровское отделение Общероссийского народного фронта, представители которого также обратились к прокурору края с просьбой обратить внимание на сведения общественников. Ответ активистам пресс-служба отделения ОНФ представила редакциям СМИ. Частично информация граждан подтвердилась — надзорные органы уже выявили несколько нарушений.

«…установлено, что у Предприятия в 2014 – 1015 годах по результатам проведённых конкурсных отборов заключено 18 договоров с ООО «Оптима-Маркет», при этом в нарушение ст.ст. 1,2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.08 № 272-ФЗ «О противодействии коррупции» в работе конкурсных комиссий, принявших решение о заключении договоров, принявших решение о заключении договоров с указанной организацией, участвовали должностные лица Предприятия, находящиеся в родственных связях с её учредителями и руководителем. Кроме того, аналогичные нарушения выявлены в действиях руководства предприятия при осуществлении в 2014 – 2015 закупки химических реагентов у ООО «Даль-ОХА», — говорится в документе краевой прокуратуры.

По выявленным нарушениям прокурор Хабаровска внёс два представления — одно в адрес мэрии, другое «Водоканалу» — об устранении нарушения закона. В результате к директору предприятия Владимиру Стеблевскому администрация применила меры материальной ответственности, к главному инженеру Константину Домнину —дисциплинарной.

«Наряду с этим, по вопросу наличия коррупционных связей руководства МУП города Хабаровска «Водоканал» с ООО «Даль-ОХА», хищения бюджетных денежных средств при закупке реагента оксихлорид алюминия в УЭБиПК УМВД России по краю проводится проверка, срок которой в настоящее время ещё не истёк», — уточнили в прокуратуре.