В Хабаровском крае полицейского осудили за избиение задержанных

За избиение двоих задержанных правонарушителей и применение электрошокера 26-летний помощник участкового в посёлке Хор получил условный срок. Он отличился в первую же смену на новом месте работы. Теперь мужчине в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах. Также ему предстоит в течение четырёх лет вести исключительно приличный образ жизни.

События развивались в селе Прудки района имени Лазо Хабаровского края в декабре 2015 года. По сообщению местной жительницы правоохранители задержали двоих мужчин. Сельчанка позвонила в дежурную часть и рассказала, что они угрожают её убить. Вскоре на место вызова прибыл наряд полиции, в составе которого был будущий фигурант уголовного дела.

«Позвонила женщина участковому и сказала, что ей угрожают убийством двое мужчин. Один из них — её сожитель, другой — его знакомый. Приехав на место вызова, стражи правопорядка задержали двоих мужчин и доставили в отдел полиции. Уже в машине один из задержанных получил удар по лицу. После, в отделе полиции, второй получил несколько ударов электрошокером. Мужчины на следующий день обратились в органы с заявлением по поводу применения физической силы к ним от помощника участкового», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник прокурора района имени Лазо по Хабаровскому краю Александра Шамсулина

В своих заявлениях уже бывшие задержанные указали на то, что помощник участкового применил жестокие методы работы по отношению к ним. Ещё во время поездки полицейский продемонстрировал, кто хозяин положения. В служебном автомобиле один из задержанных получил удар кулаком по лицу. В отделе полиции 26-летний страж правопорядка разошёлся не на шутку.

«После этого, прибыв в служебное помещение, он ударил другого потерпевшего кулаком в голову, а затем применил к нему электрошоковое устройство, нанеся три разряда током по туловищу, рукам и ногам, причинив потерпевшему физическую боль и различные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю.

Электрошокер полицейский применил ещё раз после того, как получил отказ подписать протокол. Мужчина сослался на то, что плохо себя чувствовал после предыдущих трёх разрядов электричества и не хотел фиксировать свои показания, за что и поплатился. Однако на этом неправомерные действия помощника участкового не закончились. Второй задержанный, который ещё в машине получил удар по лицу, тоже испытал на себе мощь спецсредства. Несмотря на то, что эксперты не зафиксировали причинение вреда здоровью мужчин, они отметили повреждения кожных покровов. В протоколах результатов исследований были указаны ссадины, и царапины, полученные от электрошокера, а также синяки и гематомы от ударов кулаком.

Такой метод общения с задержанными помощник участкового использует не в первый раз. На судебном заседании участковый уполномоченный полиции Хорского отделения заявил, что 26-летний обвиняемый делился с ним опытом работы на предыдущих местах и был удивлён, что на него написали заявление. Прокуратура имени Лазо поддержала обвинение в отношении правоохранителя, согласившись с доказательствами, которые предоставили следователи.

«Суд района имени Лазо вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Превышение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением специальных средств, с применением насилия». Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также осуждённый лишён на два года права занимать должности в правоохранительных органах», — сообщили корреспонденту агентства в региональном надзорном ведомстве.