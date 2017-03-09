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Тигры держат в страхе посёлок в Хабаровском крае

Тигры держат в страхе посёлок в Хабаровском крае
Охотоведы выехали в тайгу для отлова хищников
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители села Бичевая и посёлка Кутузовка района имени Лазо вновь живут в страхе — в населённые пункты опять начали выходить тигры. Хищники съедают домашних собак, а в конце февраля пытались задавить лошадь. Люди видят животных на дороге, поэтому попросили помощи у специалистов.

По словам сотрудников регионального министерства природных ресурсов, в районе Бичевой и Кутузовки всегда было много тигров, поэтому они периодически выходят к населённым пунктам. Однако на этот раз хищники подошли к домам жильцов, из-за чего пришлось принять меры.

«На место выехали охотоведы, они проводят подготовительные мероприятия. Мы направили в Москву запрос на получение разрешения на отлов. Как только получим его, будем ловить. Отправим тигров в центр реабилитации, который находится в той же Кутузовке и куда хищники периодически тоже наведываются за собаками. Потом, если они будут бояться людей, отправим в тайгу подальше от населённых пунктов. Но окончательное решение будет принимать Москва», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого Минприроды Олег Егорушкин.

Специалисты не исключают, что в сами населённые пункты может наведываться только один тигр, которого к лёгкой добыче приучила мать. Он с детства привык к подобному пропитанию, не боится людей, поэтому и ведёт себя самовольно.

«В этих местах давно жила тигрица с детёнышем. Она понемногу таскала собак с окраины и приучила своего тигрёнка к такому поведению. Сейчас он вырос, отделился от мамки, людей и техники не боится, заходит на территорию сёл и таскает собачек. Считает своё поведение нормальным», — отметил Олег Егорушкин.

Это не первый случай визитов тигров в посёлки в районе имени Лазо. Агентство писало, что в конце 2016 года на протяжении нескольких месяцев тигрица Тихоня держала в страхе посёлок Солонцовый. Хищницу поймали, поместили в центр реабилитации, но она сбежала оттуда.

 
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