В Николаевске юноша стащил еду и инструменты, разломав крыши гаражей

В Николаевском районе сотрудники полиции задержали молодого человека, которого подозревают в хищениях чужого имущества из гаражных боксов. Добычей 18-летнего юноши стали продукты питания и хозяйственный инструмент.

Фигурант успел «засветиться» в двух эпизодах кражи — оба преступления он совершил в райцентре. Молодой человек ломал крыши гаражных конструкций возле жилого дома на улице Приамурской в Николаевске. Через образовавшиеся дыры он залезал в боксы и тем же путём покидал их, унося с собой чужое имущество. К моменту задержания выяснилось, что 18-летний вор успел стащить продукты питания на сумму около 43 тысяч рублей, а также хозяйственные инструменты стоимостью около 26 тысяч.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» часто сообщает о преступлениях, зачинщиками которых становятся подростки и молодые люди, едва достигшие совершеннолетия. Так, в дальневосточной столице 18-летний злоумышленник похитил у пенсионера машину из гаража, уехал на ней в Некрасовку и там продал. А в августе прошлого года 16-летний хабаровчанин взломал рольставни в торговом павильоне и стащил тару с развесным мороженым. К моменту задержания юноша успел съесть сладкое вместе с друзьями.