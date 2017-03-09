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В Комсомольске на героине попалась пенсионерка

В Комсомольске на героине попалась пенсионерка
Кроме неё, за хранение наркотиков перед законом ответят ещё два местных жителя
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции в Комсомольске-на-Амуре поймали троих местных жителей, которые незаконно хранили крупные партии наркотических средств. Среди нарушителей закона оказалась 62-летняя женщина. Крупную партию героина у пенсионерки нашли в ходе личного досмотра.

Старушка — не первая фигурантка подобных уголовных дел в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа» писало, что в феврале этого года в дальневосточной столице у жительницы Амурской области нашли крупную партию гашишного масла. Наркотик она перевозила в своих носках. А сентябре прошлого года жительница посёлка Хор отделалась «условкой» за то, что превратила свой приусадебный участок в настоящую плантацию конопли.

На этот раз пенсионерку за хранение порядка 4,5 граммов героина арестовали. В её отношении возбудили уголовное дело.А вот подпиской о невыезде отделались два комсомольчанина, хранившие у себя марихуану и «синтетику». Их дела с обвинительным заключением правоохранители направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам — лишение свободы на срок до десяти лет.

Попасть в колонию может 36-летний комсомольчанин. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские нашли у него в квартире на балконе и в кухонном шкафу полимерный пакет и 13 свёртков с наркотическим веществом. Результаты экспертизы показали, что это марихуана. Её общий вес составил порядка 500 граммов, что является крупным размером.

Другого фигуранта привлекут к ответственности за незаконное хранение крупной партии синтетического наркотика «скорость». В ходе личного досмотра в барсетке 29-летнего мужчины стражи правопорядка нашли пакетик с производным N-метилфедрона. Вес этого вещества составил порядка десяти граммов, что приравнивается к крупному размеру.

 
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