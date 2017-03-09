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Автолюбители Хабаровска подарили женщинам "восьмёрку" и цветы из машин

Автолюбители Хабаровска подарили женщинам "восьмёрку" и цветы из машин
Флэшмоб на парковке "Ерофея" собрал почти 200 участников
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: YouTube; видео: YouTube

Очередной флешмоб водителей состоялся в краевой столице в Международный женский день. В акции участвовали 168 человек — среди них были участники автоклубов Хабаровска и просто владельцы машин, пожелавшие присоединиться к мероприятию. Горожане поздравили прекрасную половину дальневосточной столицы букетом и «восьмёркой» из машин. Видеозапись флешмоба опубликовали в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

Встречи водителей такого формата — с выстраиванием тематических фигур — в Хабаровске начались с празднования Нового года. В конце декабря на парковке арены «Ерофей» 90 машин изобразили «ёлочку». В январе та же инициативная группа собрала всех желающих на «Заимке» для того, чтобы выстроить символ 2017 года — петуха. Планировалась ещё надпись «2017», но для её составления не хватило машин. Поэтому пришлось довольствоваться только двумя цифрами — 27, которые означают номер региона.

Ко Дню Защитника Отечества хабаровчане вновь встретились. Мужчин поздравили выстраиванием танка, который имел подвижную часть — гусеничный ход из машин перемещался, имитируя выезд боевой техники.

Каждое мероприятие организаторы снимают на фото и видеоаппаратуру, монтируя ролики. Съёмки начинаются с момента прибытия первых участников и заканчиваются, когда задумка воплощается в жизнь. Как правило, это занимает около двух часов, а сам флешмоб длится не более 15 минут. Каждую фигуру ловят в кадр с высоты птичьего полёта — для этих целей используют квадрокоптер. Ролик монтируется тут же, чтобы как можно быстрее показать общественности «народное творчество».  

«Идея всероссийская, по всей России такое устраивают. У нас реклама в социальных сетях есть, «Инстаграм» свой есть. Не первое мероприятие проводим. Есть определённая группа. В планах у нас на 12 апреля провести флэшмоб, на День космонавтики, это будет ракета», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор акции.

 
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