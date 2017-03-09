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Многодетные в Хабаровском крае тратят региональный маткапитал на жильё

Многодетные в Хабаровском крае тратят региональный маткапитал на жильё
В прошлом году его получили около двух тысяч граждан
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края подвели итоги реализации мер поддержки многодетных семей в 2016 году. На сегодняшний день одним из главных направлений является выдача регионального материнского капитала — 200 тысяч рублей. В прошлом году обладателями сертификатов, дающих право на эту выплату, стали около двух тысяч жителей Хабаровского края. В большинстве случаев граждане направили деньги на решение квартирного вопроса.

Как уточнили в краевом Минсоцзащиты, решить проблему жилья с помощью материнского капитала смогли 79 % получателей, ещё 14 % за счет средств поправили здоровье, а 7 % пустили деньги на образование.

«Размер краевого маткапитала сегодня составляет 200 тысяч рублей, — сообщила начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Ирина Роша. — Его предоставляют семьям, в которых родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок. Всего с 2011 года министерство выдало 16,2 тысячи гарантийных писем, подтверждающих право на материнский капитал. Деньгами распорядилось свыше 4,8 тысячи семей на сумму 833 миллиона рублей».

По информации пресс-службы «белого дома», в ведомстве обратили внимание на то, что фактически использовать маткапитал можно только после того, как ребёнку исполнится 2 года. Исключение составляют случаи, когда у семьи есть ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья. В такой ситуации ждать не обязательно — можно сразу направить деньги на погашение долга или уплату процентов. В 2017 году выдача регионального материнского капитала продолжается. За первые месяцы оформлено уже 500 гарантийных писем. Средствами распорядились 298 многодетных семей Хабаровского края.

 
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