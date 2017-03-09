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Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
Стоимость проезда многие коммерсанты увеличат уже 10 марта
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками в краевой столице, с 10 марта поднимут цены на проезд. Стоимость поездки составит 25 рублей. Увеличение произойдёт несмотря на тот факт, что представители ассоциаций перевозчиков отрицали этот факт и планировали повысить цены только к лету.   

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что муниципальные и коммерческие перевозчики опровергли информацию о том, что с 15 марта повысят цену на проезд до 25 рублей. Стоимость билетов увеличится только к лету и лишь у некоторых предпринимателей. Об этом говорили председатель ассоциации пассажирских автоперевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова и её коллега из Независимого союза пассажирских перевозчиков Валентин Шадуя. При этом одной из первых о повышении цен в салонах своих автобусов сообщила супруга главы Союза Елена Шадуя. Проезд в 88-м, 17-м, 49-м и 54-м увеличится до 25 рублей уже с 10 марта. Пойти на эти меры, по словам предпринимательницы, вынуждает забота о безопасности пассажиров.

«Тариф, который существует сейчас, не позволяет обеспечить безопасность в должной мере и соблюдать все условия. Чтобы остаться на плаву, приходится либо повышать тариф, либо пренебрегать безопасностью. Нам нужно покупать новые транспортные средства, содержать их, обслуживать своевременно. Это всё и есть безопасность. До лета отложить её мы не можем», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Елена Шадуя.

О повышении стоимости заявила и Людмила Ахмедова. На маршруте № 35, известном по скандалу с хабаровчанкой, которую не пустили в салон с коляской, проезд также увеличится до 25 рублей с 10 марта. Вероятнее всего, причина роста цены у этого предпринимателя такая же, как и у её коллег.

 
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