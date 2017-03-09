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В Хабаровске в Международный женский день поймали 23 пьяных водителя

В Хабаровске в Международный женский день поймали 23 пьяных водителя
За минувшее 8 марта инспекторы зафиксировали около тысячи нарушений ПДД
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице накануне, в праздничный день, 23 автомобилиста выехали на дороги в состоянии алкогольного опьянения. Это далеко не первый случай, когда водители нарушают правила безопасного управления транспортным средством в выходные. Любителей покататься «под градусом» не останавливают ни многотысячные штрафы, ни лишение водительского удостоверения, ни даже уголовная ответственность. Поэтому на улицах Хабаровска 8 марта инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме. 

Среди наказанных за этот день — не только автолюбители, но и пешеходы. Так, 76 горожан поймали при попытке перейти проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Ещё 60 автомобилистов не дали преимущества пешеходу, а именно — проехали «зебру» первыми. Инспекторы зафиксировали 44 случая проезда на запрещающий сигнал светофора. Три машины остановили в момент выезда на встречную полосу движения. Такие нарушения водители совершают при попытке проскочить перекрёсток на красный или мигающий жёлтый свет, объехать пробку по спецполосе или по участку встречного движения. Также полицейские наказали 60 родителей, которые посчитали, что своих детей в автомобиле пристёгивать не нужно.

«Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения, перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использование детских удерживающих средств. Не соблюдая это правило, вы рискуете самым дорогим — детьми. За нарушение данного пункта водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа — три тысячи рублей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД по городу Хабаровску Александр Баранов.

Однако взрослые и о себе не особенно беспокоятся — 138 автолюбителей не пожелали пристегнуться ремнями безопасности. Всего в сводке дорожно-транспортных происшествий за сутки числятся 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. Погибших, к счастью, нет.

 
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