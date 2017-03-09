В районе имени Лазо женщина, подглядывая в глазок двери, засекла вора

Стражи правопорядка поймали в районе имени Лазо домушника. Задержать по горячим следам мужчину, который вынес из чужой квартиры ювелирные украшения и куртку, помогла бдительная соседка потерпевших. Она подглядывала в глазок входной двери своей жилплощади и заметила незнакомого человека.

В районный отдел полиции обратилась жительница посёлка Хор. Она сообщила, что неизвестный преступник проник в её квартиру и похитил ювелирные украшения и куртку. Общий ущерб заявительница оценила в 35 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что хозяйка забыла закрыть входную дверь — это и привлекло злоумышленника.

Сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя. Фигурант признался, что зашёл в подъезд дома, где проживала потерпевшая, и увидел приоткрытую дверь в квартиру. Он проник в жилое помещение, где похитил куртку и ювелирные украшения, а потом скрылся.

Бдительная соседка заявительницы увидела в дверной глазок, что в квартиру зашёл неизвестный, и сообщила об этом хозяйке. Со слов свидетельницы стражи правопорядка составили фоторобот, благодаря которому удалось задержать злоумышленника по горячим следам.

Похищенную куртку изъяли и вернули законной владелице. Ювелирные изделия вор успел продать — сейчас полицейские разыскивают их.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На момент задержания мужчина находился в общественном месте и был пьян. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.