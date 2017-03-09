Диспансеризация стала доступнее для жителей Комсомольского района

Для диспансеризации населения в Комсомольском районе мобильные группы врачей теперь формируют из узких специалистов. Помимо терапевта и лаборанта даже в отдалённые села выезжают представители разных направлений медицины, чтобы провести для местных жителей полную диагностику.

В Комсомольском районе десятки труднодоступных населённых пунктов, в двух из них медиков нет вообще. Чтобы попасть на консультацию к врачам райцентра, люди сначала добираются до региональной трассы, где ходит междугородний автобус. Иногда расстояние доходит до десятков километров, а проходить ежегодную диспансеризацию нужно более чем трём тысячам человек. Врачи сами выезжают для этого к пациентам. В Бельго, Боктор, Галичный, Халбы они добираются на машинах, а порой и на лодках по Амуру.

В 2016 году больше 40 медиков в Хабаровском крае отправились работать в сёла. Благодаря этому появилась возможность формировать выездные бригады из узких специалистов: неврологов, хирургов, окулистов или лоров. К их приезду в амбулаториях специально собирают группы людей, нуждающихся в дополнительном обследовании. Привлечь медиков помогают программы по поддержке врачей.

«Я приехала из Комсомольска-на-Амуре по программе сберегательного капитала. Жильё дают благоустроенное. В общем-то, специалистам на деревне идут на встречу», — призналась программе «Вести-Хабаровск» терапевт амбулатории села Селихина Мила Кева.

Медики сами видят результаты привлечения врачей в отдалённые населённые пункты — жители с хроническими заболеваниями получают постоянную помощь, а пенсионеры стали реже выезжать в районный центр — специалисты теперь работают в ближайших сёлах.