В селе Чумикан после аварии восстановили работу местной котельной

В Тугуро-Чумиканском районе наладили функционирование теплоцентрали в селе Чумикан. Несколько дней назад из-за сильного ветра на котельной обрушилась труба. В результате аварии температуру воды, которую подают в муниципальную больницу и жилые дома, снизили.

Происшествие случилось ещё 5 марта. Жителям Чумикана пришлось мёрзнуть в своих квартирах трое суток. Только накануне 8 марта рабочие починили станцию подачи тепла.

«Проходил мимо котельной. Увидел, что с котельной идёт копоть, поломана труба пополам. Смотрю, что котлы у них открытые, внутри всё в дыму. Я так понял, что они их в полную силу не отапливали. Сейчас всё стабилизировалось. Трубу сделали, и всё отлично», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» сельчанин Сергей Иванов.

Проблемы с отоплением — не единственная коммунальная сложность в Тугуро-Чумиканском районе на сегодняшний день. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в селе Тором люди уже три дня вынуждены обходиться без электричества. Населённый пункт оказался обесточенным из-за пожара на дизельной станции. Восстановить подачу электроэнергии планируют не раньше 10 марта.