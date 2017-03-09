Андрей Гордеев: матч "СКА-Хабаровска" и "Факела" получился напряжённым

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» после выездного матча с «Факелом» признался, что эта игра получилась сложной для его подопечных. Команда до последнего пыталась забить, но упрощённая игра соперников во втором тайме не дала этого сделать.

«Для первого матча возобновлённого чемпионата матч получился достаточно напряжённым, динамичным и обоюдоострым. В первом тайме, думаю, мы выглядели предпочтительнее. Во втором тайме игра со стороны «Факела» ещё упростилась, и нам нужно было выдержать это давление: длинные передачи, борьба, единоборства, подбор. Когда нам это удавалось, то мы нивелировали все сложности, когда не получалось, то возникали разного рода шероховатости. В целом, считаю, что ничья — закономерный итог. Хорошая игра, мобильная, динамичная. Может, зрителям такие матчи не нравятся, но, поверьте, напряжения было достаточно», — рассказал Андрей Гордеев.

Наставник «армейцев» поблагодарил своих подопечных за то, что справились с большим количеством единоборств на поле и признался, что в первом тайме просил команду поторопить защитников «Факела» и правильно прессинговать соперников. Повлияло на игру и покрытие на поле — перед выездом «армейцы» тренировались на искусственном газоне, поэтому во втором тайме немного подсели физически на естественном покрытии.

«Всё сделали для результата, хотели выиграть до последней минуты. Даже скамейка поддерживала, гнала вперёд. Мы пытались заменами немного освежить, как-то обострить игру, но не получилось. Желаю «Факелу» и нам дальше участвовать в этой гонке, потому что она очень интересная», — отметил Андрей Гордеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» провели первый после зимней паузы матч первенства ФНЛ. В Международный женский день «армейцы» сыграли в Воронеже с местным «Факелом». Преподнести подарок своим болельщицам команды не смогли — встреча завершилась безголевой ничьей. Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведёт на домашнем поле 12 марта с саратовским «Соколом».