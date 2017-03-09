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Краснокнижные деревья мешают расширению лыжной базы в Комсомольске

Краснокнижные деревья мешают расширению лыжной базы в Комсомольске
Экологи провели там перепись тисов и сосен
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» составили реестр экземпляров остроконечного тиса и корейской сосны, ареал обитания которых граничит с территорией горнолыжной базы «Снежинка», недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Деревья пересчитывали по запросу комитета по охране окружающей среды Минприроды Хабаровского края, при участии чиновников и представителей Комсомольского лесничества. Статистические данные собирали для того, чтобы подтвердить ценность памятника природы краевого значения «Кедрово-тисовая роща».

Экологическая комиссия пришла к выводу, что роща оправдывает свой статус, имеет высокую научную, экологическую, историческую и природоохранную ценность. О расширении территории спортивной базы «Снежинка» не может идти и речи. Строительные работы, которые были запланированы в проекте развития Комсомольска-на-Амуре, просто погубят ценные деревья. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ.

Остроконечный тис и корейская сосна (иначе её называют корейским кедром — прим. ред.) принадлежат к отряду хвойных растений. Они произрастают преимущественно на Дальнем Востоке, а также в Китае, Японии и Корее. В некоторых регионах России тис занесён в Красную книгу — это растение находится в статусе редко встречающегося. Такая же ситуация и с корейской сосной: это дерево очень избирательно в части выбора места жительства. В долинах рек Амур и Уссури сосна встречается редко, произрастая на восточных и западных склонах Сихотэ-Алиня — не выше 700 метров над уровнем моря. Высокогорье этот вид хвойных отвергает.

На исследуемом участке (около горнолыжной базы) комиссия насчитала порядка 321 экземпляра тиса остроконечного и 117 деревьев сосны корейской. Подсчёт проводили методами сплошного маршрутного учёта и ленточного пересчёта.

 «На маршруте в 1,7 километра насчитано 200 экземпляров тиса остроконечного. Сплошные заросли тиса в природе — большая редкость, и наши исследования показали ценность данной территории. Помимо тиса, здесь произрастает сосна корейская — ценный вид древесной породы, который занимает, согласно нашей оценке, от 40 до 50 % состава древостоя лесов, прилегающих к лыжной базе», — рассказала представитель заповедника «Комсомольский», старший научный сотрудник, кандидат географических наук Полина Петренко

Несмотря на статус редко встречаемых, тис и сосна плотно заселили местность. Статус памятника краевого значения этому природному комплексу присвоили в 1997 году с целью сохранения хвойных.

 
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