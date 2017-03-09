"СКА-Нефтяник" сразится за выход в полуфинал с "Сибсельмашем"

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» начинает борьбу за медали чемпионата России. Сегодня «армейцы» на льду арены «Ерофей» проведут первый четвертьфинальный матч. Соперником хабаровской дружины на этом этапе будет новосибирский «Сибсельмаш».

Новосибирская команда выиграла турнир в группе «Б» на втором этапе чемпионата. При этом «Сибсельмашу» удалось продемонстрировать уверенную игру в обороне и хорошую результативность в атаке. В итоге сибиряки прошли в квалификационный раунд, где по сумме двух матчей взяли верх над столичным «Динамо».

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, «Сибсельмаш» вышел в четвертьфинал после двухлетнего перерыва. В плей-офф они ни разу не встречались со «СКА-Нефтяником», однако по ходу нынешнего чемпионата четырежды сражались с «армейцами» и проиграли с общим счётом 18:45.При этом хабаровчане обновили рекорды в личном противостоянии с новосибирцами.

Подопечные Михаила Юрьева имеют больше шансов на победы в четвертьфинальных матчах — «армейцы» считаются фаворитами чемпионата и главными претендентами на золото. По итогам второго этапа они были лидерами и не проиграли ни одного матча, завоевав 24 очка.

Первые два четвертьфинальных матча «СКА-Нефтяник» и «Сибсельмаш» проведут в Хабаровске 9 и 10 марта, а третий пройдёт 14 марта в Новосибирске. Чтобы выйти в полуфинал, команде необходимо одержать три победы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что финальная часть чемпионата России пройдёт в дальневосточной столице. На льду арены «Ерофей» в конце марта проведут полуфинальные встречи, а также матч за третье место и финал.