В Хабаровске жилой дом остался без горячей воды из-за порыва

Сегодня, 9 марта, в дальневосточной столице остались без горячей воды обитатели жилого дома в Берёзовке. На улице Сергеевской, 6 произошёл порыв в элеваторе. Отключений холодной воды в Хабаровске нет.

Как сообщает Единая городская диспетчерская служба, сейчас в зданиях города не работает 47 лифтов. За сутки в Хабаровске произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано семь пожаров, а скорую помощь вызвали 866 человек. Кроме этого, 8 марта в 08:18 на улице Мухина, 52 произошёл взрыв бытового газа. Как писало РИА «Восток-Медиа», при хлопке пострадал мужчина. Его с ожогами доставили в краевую клиническую больницу № 2. Дом не стали отключать от коммунальных ресурсов.

Уборкой дорог в Хабаровске вчера занимались 32 единицы техники предприятий благоустройства, ещё 26 машин вышло ночью. За сутки дорожные службы убрали и вывезли 734 кубометра снега, а на проезжую часть высыпали 29,7 тонны реагента и песчано-соляной смеси. Сегодня утром, 9 марта, на маршруты вышло 634 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 573 автобуса.