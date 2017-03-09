"СКА-Хабаровск" остался на третьей строчке в ФНЛ

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела первый после зимней паузы матч первенства ФНЛ. В Международный женский день «армейцы» сыграли в Воронеже с местным «Факелом». Преподнести подарок своим болельщицам команды не смогли — встреча завершилась безголевой ничьей.

В матче с прямым конкурентом в борьбе за место в первой четвёрке тренерский штаб «Факела» перекроил среднюю линию — из-за дисквалификаций игру пропускали Дмитрий Иванов и Александр Трошечкин, а из-за болезни на поле не вышел Дмитрий Каюмов.

Первый тайм прошёл в упорной, практически равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом «армейцев», а после перерыва уже «Факел» владел инициативой, упростив игру и увеличив скорость. Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, на 65-й минуте Иван Нагибин получил мяч в чужой штрафной зоне, стоя спиной к воротам, и пробил с разворота в дальний угол, однако снаряд попал в штангу и вылетел в поле.

Хабаровчане ответили прорывом на 81-й минуте. Вышедший на замену Руслан Корян слева проник в чужую штрафную и мощно пробил, но вратарь Александр Кобзев успел среагировать и парировать выстрел. А за две минуты до конца основного времени матча склонить чашу весов в пользу «Факела» мог Никита Саталкин. Он пытался поразить ближний нижний угол ворот, но в цель не попал — 0:0.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» проведёт на домашнем поле. Встреча с саратовским «Соколом» состоится 12 марта.